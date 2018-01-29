مذكرة تفاهم لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع مبادرة “سعي الهمم” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من نزلاء مراكز التأهيل الشامل.

وتهدف الاتفاقية إلى دمج هذه الفئة بالمجتمع، وتعزيز قدراتهم عن طريق إلحاقهم بدورات مكثفة تنتهي بالتوظيف، حيث تم ترشيح 12 متدربًا للالتحاق بالبرنامج في مرحلته الأولى.

يذكر أن مبادرة “سعي الهمم”، هي مبادرة غير ربحية تسعى لاستثمار طاقات ذوي الإعاقة وقدراتهم، عبر دعمهم وتدريبيهم وتسهيل إيصالهم بجهات وقطاعات التوظيف، وضمان حقوقهم عن طريق مختصين بذوي الإعاقة.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى دعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، من خلال تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات لتوفير فرص عمل مناسبة ومستدامة، وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بتطبيق القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر لهم معايير الصحة والسلامة المهنية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.







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