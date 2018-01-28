مرشح مفاجأة يتقدم للانتخابات الرئاسية المصرية غدًا

المواطن- القاهرة

قبل ساعات من غلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، أكد النائب البرلماني مصطفى بكري أن مرشحًا ينتمي لأحد الأحزاب السياسية سيتقدم للترشح غدًا.

وقال بكري، خلال تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إنه لا يستطيع الإفصاح عن اسم المرشح حاليًّا، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكون المرشح الوحيد في السباق الانتخابي، بل سيكون هناك مرشح منافس أمامه.

ولفت البرلماني إلى أن المرشح سيتقدم بأوراقه قبل الساعة الثانية من ظهر الاثنين، وهو الموعد المقرر لإغلاق باب الترشيح للانتخابات، مؤكدًا أنه مرشح حزبي مفاجأة، وسوف يتقدم بأوراقه وتزكياته البرلمانية والشعبية.

ورفض بكري الإفصاح عن هوية المرشح المحتمل قائلًا: إنه سيتم الإعلان عن اسمه غدًا.







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