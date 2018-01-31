مركز صحي مخشوش .. لا أشعة ولا مختبر ورداءة في المبنى

المواطن - يحيى العمري - القنفذة :

يعيش أهالي مركز كنانة في محافظة القنفذة، تحت وطأة الخوف من تدهور حال مبنى مركز مخشوش الصحي، فضلاً عن غياب التجهيزات اللازمة له، على الرغم من أنَّه يخدم قرى مخشوش وبني يحيى والهجرة وما جاورها.

ويبعد المركز الصحي، الذي تجوّلت “المواطن” فيه، عشرات الكيلومترات عن أقرب مستشفى بالمنطقة، وعلى الرغم من ذلك، يفتقر إلى جهاز أشعة ومختبر.

تواضع المبنى المستأجر، كان واضحاً، فضلاً عن غياب التجهيزات الطبية اللازمة، على الرغم من إشرافه على قرى نائية، ما يجعله غير كاف للمراجع، ويجبره على الذهاب للمستشفى العام.

غياب جهاز الأشعة على سبيل المثال لا الحصر عن المركز، يجبر الطبيب المعالج، في الحالات التي تستدعي عمل الأشعة أو التحليل، على تحويل المريض إلى أقرب مركز صحي، والذي يقع في حلي، بمسافة ليست بالقليلة، بينما المركز ذاته لا يقوم بهذا العمل.

“المواطن” بدورها، عرضت موقف مركز مخشوش الصحي، على المتحدث باسم صحة القنفذة، إبراهيم المتحمي، الذي أوضح أنَّ “مركز صحي مخشوش مستأجر”، مشيرًا إلى أنَّ “خدمات الأشعة والمختبر تقدم للمراجعين من طرف أقرب مركز صحي، وهو في هذه الحالة، مركز صحي الفريق والسلامة”.







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