مستشاران في الديوان الملكي يكشفان حقيقة بناء استاد الأهلي المصري بأموال سعودية

المواطن ـ رقية الأحمد:

نفى مستشاران في الديوان الملكي، هما الأستاذ سعود القحطاني والأستاذ تركي آل الشيخ، الشائعات المتداولة، في شأن بناء استاد رياضي، في جمهورية مصر العربية.

وبين القحطاني، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، ردًا على أحد المحرّضين الذي زعم بتخصيص 60 مليون ريال لبناء استاد النادي الأهلي في مصر من ميزانية الدولة السعودية، بأنّه “غير صحيح أنَّ السعودية ستبني أستاد رياضي في دولة مصر الشقيقة، وهذا كذب من خلايا عزمي”، مشيرًا إلى أنَّ “الذي سيدفع مستثمرون عرب، تحت مظلة الاتحاد العربي. والسعودية لن تدفع هللة واحدة”.

من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “دوري كرئيس للاتحاد العربي، إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع الأهلي المصري”.

وشدّد آل الشيخ على أنَّه “لم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية”، موضحًا أنَّ “المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي إماراتي مصري”.







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