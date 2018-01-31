مستشفى صامطة ينجح في إنقاذ شخص تعرض لإصابة داخل التجويف العيني

المواطن - واس

أوضحت صحة جازان أن فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام تعامل بنجاح مع شخص تعرَّض لإصابة داخل التجويف العيني بجوار محجر العين وخارج الجمجمة، حيث تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات، وتمكن الفريق من إجراء العملية بنجاح من خلال شق جراحي من جانب العين مع إزالة جميع الأنسجة المصابة.

وقد تم تنويم الحالة في قسم الجراحة بالمستشفى للمتابعة وتلقي العناية الطبية اللازمة بعد العملية، وحالته مستقرة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن عدد العمليات الجراحية التي أنجزت بمستشفى صامطة خلال الثلث الأول من العام 1439 بلغ 947 عملية جراحية روتينية طارئة وجراحة اليوم الواحد، تكللت بالنجاح ولله الحمد، منها 298 عملية جراحة عامة وباستخدام تقنية المنظار (حالات استكشاف واستئصال مرارة وزائدة)، و242 عملية تخصص نساء وولادة منها حالات باستخدام تقنية المنظار الأولى من نوعها تجرى بقسم العمليات و256 عملية جراحية تخصص عظام و72 عملية جراحية (عيون-أنف وأذن وحنجرة -جراحة أسنان ووجه وفكين) و6 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و73 عملية للمسالك البولية.







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