مسك الخيرية تناقش أساليب التسويق الرقمي عبر فيسبوك وإنستجرام

المواطن - الرياض

تقدم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك” ورشة عمل ليوم واحد تناقش فيها أساليب التسويق الرقمي عن طريق منصتَي فيسبوك وإنستجرام.

وتستهدف هذه الورشة رائدات الأعمال اللاتي لديهن مشاريع تجارية قائمة سواءً على الإنترنت أو غيره، بالإضافة إلى السيدات اللاتي لديهن الشغف والطموح للاستثمار في مشاريعهن الخاصة.

تُنظم ورشة العمل في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، من شهر فبراير إلى إبريل 2018م.

المحاور الأساسية لورشة العمل كالتالي:

التعارف وتكوين شبكة تواصل لتبادل الخبرات.

مقدمة مبسطة حول التسويق.

مقدمة حول التسويق الإلكتروني وكيفية الإبداع في التسويق الإلكتروني.

تنمية الأنشطة التجارية من خلال منصة فيسبوك.

كيفية إعداد صفحة النشاط التجاري على فيسبوك.

شروط التسجيل في ورشة العمل هي:

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 16 سنة.

هذه الورشة مخصصة للسيدات فقط.

ويمكن التسجيل في الورشة من خلال الرابط التالي (هنا).







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