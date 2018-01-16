مصادر “المواطن” تكشف تفاصيل تحسين أوضاع المعلّمات الإداريات

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة

كشفت مصادر لـ”المواطن” أنَّ عددًا من المشمولات بالأمر السامي الكريم رقم 20479 وتاريخ 29/ 5/ 1435هـ، المتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتعليم، لدراسة أوضاع المعلمات البديلات والحاصلات على دبلوم التربية المتوسطة وخريجات معاهد الثانوية، واللواتي تم تعيينهن على وظائف إدارية عام 1435هـ، ستحسن مراتبهن.

وبينت المصادر تفاصيل التحسين الذي سيطرأ على أوضاع الموظفات المعينات على المراتب الإدارية، التي يشغلنها حاليًّا، إلى مستويات تعليمية لمن تتوفر فيهن شروط وضوابط شغل الوظائف التعليمية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ كونها الجهة المعنية بتطبيق الضوابط والشروط لشغل هذه الوظائف.

ورجحت المصادر أن يكون ذلك بعد الانتهاء من التقديم على الوظائف التعليمية، التي تم الإعلان عنها أخيرًا من طرف وزارة الخدمة المدنية.







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