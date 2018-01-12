مصدر بالإدارة الأميركية يكشف قرار ترامب المرتقب اليوم بشأن إيران

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف مصدر مطلع على الإدارة الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ بشكل فعلي عدد من القرارات كرد فعل لواشنطن تجاه السياسات الإيرانية غير السوية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيمدد الرئيس الأميركي العقوبات المفروضة على إيران في إطار اتفاقها النووي مع القوى الدولية، والذي تم توقيعه بواسطة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مما يجعله ساريا حتى الآن.

وأوضحت المصادر الخاصة بوكالة أنباء “رويترز” الدولية، أن ترامب قد يمنح حلفاءها في أوروبا والكونغرس الأميركي مهلة نهائية لتحسين الشروط الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، لافتًا إلى أنه إذا بقي دون التعديلات التي تحول دون تشكيل إيران لأي خطورة على مستقبل واستقرار الشرق الأوسط بشكل تام، فإن ترامب سيعلن انسحابه من الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015.

وأشارت المصادر الأميركية المطلعة إلى أن منح ترامب لمهلة أخيرة للكونغرس والحلفاء الأوروبيين مراجعة بنود الاتفاق، يعني أنه تركها على قيد الحياة دون إلغائه تمام، إلا أن الاتفاق النووي برمته بات على المحك بشكل رئيسي، حال إغفال المشرعين والنواب في الكونغرس لأهمية إضافة التعديلات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإيرانية.

ولفتت المصادر إلى أن تلك القرارات من المتوقع الإعلان عنها اليوم الجمعة من قبل البيت الأبيض، حيث سيأتي القرار في صورة رد رسمي من جانب الإدارة الأميركية بشأن الشكوك التي تحوم حول مصير الاتفاق المستقبلي، لا سيما بعد رفض ترامب التوقيع على بروتوكول التزام إيران بكافة بنوده في نوفمبر الماضي، الأمر الذي سيمنح الكونغرس الفرصة الرسمية لتعديل الاتفاق أو استعادة العقوبات الاقتصادية التي رُفعت عن كاهل طهران بموجب الاتفاق النووي منذ سنوات.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب لرويترز يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي أعرب عن ارتياحه الخاص لنصيحة مستشارين كبار، والتي تمثلت في عدم إعادة فرض العقوبات المعلقة.

يذكر أن ترامب أكد مرارًا أن الرئيس باراك أوباما، الديمقراطي،قد تفاوض على صفقة سيئة للولايات المتحدة، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وبموجب الاتفاق النووي بين واشنطن والقوى العالمية من ناحية، وبين إيران على النقيض، يستلزم إقرار الرئيس الأميركي أيًا كان بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق، وإلا يتخذ الكونغرس خلال 90 يوماً قرارًا بإعادة العقوبات مجددًا ضد إيران.







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