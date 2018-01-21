مصرع شخص في تجاوز شاحنة الخط الحديدي بين حرض والخرج

المواطن- عبدالرحمن دياب

توفي شخص بسبب تجاوز شاحنة الخط الحديدي (بين حرض والخرج)؛ ما أدى إلى اصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية.

ولفتت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه عند حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، تجاوزت شاحنة الخط الحديدي (بين حرض والخرج) وأدى ذلك إلى اصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، الذي نتج عنه وفاة قائد الشاحنة، حيث تقدمت الخطوط الحديدية بأصدق المواساة لذوي المتوفى.

وأكدت المؤسسة للجميع أهمية احترام حرم الخط الحديدي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.







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