مصر.. الإفتاء: مقاطعة انتخابات الرئاسة خيانة

المواطن- القاهرة

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كانت المصلحة فثّم شرع الله، ومصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإنه على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن ويشارك في العملية الانتخابية لاختيار الرئيس المصري المقبل.

وقال عمران، في مداخلة على قناة “أون لايف”، مساء الاثنين: إن “المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين”، مشددًا على أن “المشاركة في حد ذاتها مصلحة، وندعو لها بصرف النظر عن الموقف الانتخابي، وفي كل مناسبة انتخابية تدعو الإفتاء جميع أبناء الوطن للمشاركة في الهّم الوطني”.

ولفت إلى أن “عدم مشاركة المواطن في الانتخابات سلبية سياسية وتخاذل عن أداء الواجب الوطني والواجب الشرعي، ومهمة دار الإفتاء إصدار الفتوى، وستتولى بقية أركان المؤسسة الدينية كل في تخصصه دعم المشاركة في الانتخابات”.







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