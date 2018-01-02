مصر: انخفاض العجز التجاري 12 مليار دولار في 2017

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة التجارة المصرية، أن العجز التجاري في أول 11 شهرًا من عام 2017 انخفض 26% على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.

وأكد البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرًا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار، مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

وأوضح البيان أن الصادرات من المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% عن عام 2016، والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار.

ومن جانبه، صرح وزير التجارة المصري طارق قابيل بأن “القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية”.







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