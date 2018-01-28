مصر: تحريك أسعار شرائح الكهرباء قبل نهاية يونيو المقبل

المواطن- القاهرة

أعلنت وزارة الكهرباء في مصر تحريك أسعار شرائح الكهرباء، قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكدت تقارير صحافية أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، بدأ بالفعل في إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداءً من شهر يوليو المقبل.

وبعد ذلك سيتم عرض أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على الوزارة ثم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميًّا.

وضمن أبرز التوصيات التي جاءت في تقرير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كانت مد فترة رفع الدعم إلى 2020 بدلًا عن 2019؛ وذلك للتخفيف على محدودي الدخل عند تطبيق الزيادة في كل عام.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق لتوصية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.







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