مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%

المواطن - القاهرة

كشفت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، الدكتورة هالة السعيد، أن القاهرة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%.

ولفتت السعيد، خلال مؤتمر صحافي لها أمس السبت، إلى إعداد قانون التخطيط الموحد والموافقة عليه في مجلس الوزراء، والذي ينص على التنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة، ويتحدث عن قدر عالٍ من المرونة واللامركزية والتحول لموازنة البرامج والأداء؛ حتى يمكّن من المتابعة مع كافة الوزارات لما تحقق من خطط وبرامج.

وأكدت أن العام المالي الحالي يشهد التركيز على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة ولها الأولوية الأولى، كما أن العمل جارٍ على تنويع استثمارات بنك الاستثمار القومي وتعظيمها و”ننظر في طرح بعض الشركات بالبورصة، وهناك لجنة مشتركة لذلك”.

وبالنسبة إلى الإصلاح الإداري، أوضحت الوزيرة أنه جرى الانتهاء من تقييم الأداء للموظفين حتى يمكن رفع قدراتهم، ويرتبط بذلك إعداد إستراتيجية للتدريب.







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