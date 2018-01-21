مضمار الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية يسطع بهجانة الخليج

في الوقت الذي جَمَعَتْ منافسات كأس الخليج كرويًّا أبناء الخليج في الكويت، تترقب الصياهد الجنوبية للدهناء (شرق الرياض) حدثًا خليجيًّا آخر، وهو توافد هجانة الخليج للمشاركة في سباق جائزة الملك عبد العزيز للهجن في ميدان رماح، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ووَصَفَ المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ “منظومة التواصل الإقليمية”، عازيًا ذلك إلى أنَّ المهرجان يُتيح الفرصة لمشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع أشواط سباق الهجن المقامة هذا العام.

ولفت إلى أنَّ منظومة التواصل هذه تُسهم في رفع مستوى التنافسية وتوسيع المشاركة والعائد الاجتماعي والثقافي من المهرجان في المنطقة، مبينًا أنَّ تسجيل المشاركين انطلق منذ الأربعاء 2 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق 20 ديسمبر ٢٠١٨م ويستمر حتى السبت ٣ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٨م.

وأشار البقمي إلى أنَّ المهرجان يسعى لتحقيق الريادة إقليميًّا وعالميًّا؛ ليكون أبرز ملتقى دوليّ عن الإبل، فيما تتكون سباقات الهجن هذا العام من (228) شوطًا تقام في الفترة من 7 – 15 جمادى الأولى الموافق لـ24 يناير وحتى الأول من فبراير، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي جوائز سباق الهجن تصل إلى (95.808.000) مليون ريال سعودي تتوزع على (2172) جائزة.

وذكر المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنَّ أبناء الخليج ضمن مشاركة العام الفائت 1438هـ – 2017م في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل حققوا مشاركة واسعة توجت بنيلهم نحو (31) جائزة بحسب توثيق الكتاب التذكاري للفائزين، مؤكدًا أنَّ المشاركات الخليجية تسهم في تعزيز وتأصيل الموروث الشعبي، ويعكس العمق الحضاري للمملكة ودول الخليج.