مطاعم شهيرة تُعدل أسعار وجباتها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بدأت عدد من المطاعم الشهيرة في المملكة، منذ ساعات قليلة، في تعديل أسعار وجباتها مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وشمل التعديل أسعارًا متفرقة ما بين نصف ريال وريالين لبعض الوجبات، فيما لم تتغير بعض الوجبات وبقي سعرها كما هي.

ورصدت “المواطن” في وقت سابق اكتظاظ المتسوقين في بعض الأسواق لشراء السلع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأغلقت بعض الأسواق والمتاجر أبوابها منذ وقت مبكر قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتبدأ المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم الاثنين، 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.







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