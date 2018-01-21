معرض للموردين في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات

المواطن - الرياض

يصاحب الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات معرض تجاري يشارك فيه نخبة من الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات، وكذلك العديد من الشركات والمنظمات الدولية مما يدل على قوة السوق السعودي في صناعة الاجتماعات وقدرته على استقطاب الشركات المحلية والدولية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على خبرات وقدرات وإمكانيات الشركات الخاصة العاملة في فعاليات الأعمال السعودية عبر عرض الخدمات وآخر الابتكارات والحلول التي تسّهل على العاملين في تنفيذ وإنتاج الفعاليات، تصميم وتنظيم فعاليات الأعمال بما يعزز الريادة في هذا المجال، وإبراز أهمية هذه الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم مراعاة تقسيم المعرض إلى عدة فئات تخدم كافة الشرائح في صناعة الاجتماعات، وتم توزيع أقسام المعرض على النحو التالي من: الموردين (الترجمة، صناعة المعارض، الطباعة، الهدايا) ، أنظمة العرض والإضاءة والصوت ، التقنية وبرامج إدارة فعاليات الأعمال ، مؤسسات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، القطاع الحكومي، ومنظمي الرحلات السياحية، منظمي فعاليات الأعمال، ومنظمات دولية متخصصة. وتقدر مساحة المعرض الإجمالية بأكثر من 3000 متر مربع تتسع لأكتر من 50 جناحًا وبمشاركة أكثر من 50 جهة عارضة إضافة إلى الرعاة والجهات الإعلامية.

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