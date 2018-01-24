معلمة تجبر الطالبات على شراء مذكرة الرياضيات !

المواطن ـ وليد الفهمي

كشفت مصادر لـ”الموطن“، قيام إحدى المعلمات في مكة، تحتفظ “المواطن” باسمها، بإجبار طالباتها على شراء مذكرة الرياضيات، من إحدى المكتبات، بمبالغ على حساب الطالبات، ومن تتخلف عن الشراء لن تنجح، وذلك بالتعاون مع مكتبة في مكة.

وأوضح بعض أولياء أمور الطالبات، في تصريحات إلى “المواطن“، أنّهم “فوجئوا بطلب المعلمة من الطالبات شراء المذكرة الخالية من أي مادة”.

وأشاروا إلى أنَّ “قرار شراء المذكرة، قرار ارتجالي، تحمل أعباءه أولياء أمور الطالبات؛ بعد تهديدهن في حال عدم الشراء بالرسوب”، مطالبين بمحاسبة المعلمة في هذا القرار، واتخاذ اللازم بحقها.







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