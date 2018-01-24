معلّبات منتهية الصلاحية في قبضة بلدية الشوقية قبل كارثة

المواطن ـ مكة المكرّمة

تصدّت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتوزيع معلبات منتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلك.

وتلقت بلدية الشوقية بلاغًا من نقطة تفتيش الشميسي، عن وجود سيارة نقل، تحمل كميات كبيرة من المنتجات، وكانت في طريقها للدخول إلى مكة المكرمة، وهي بحالة سيئة بسبب سوء التخزين والنقل، وتعرُّض الحمولة لدرجات حرارة عالية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أنَّ “الفِرق الميدانية بالبلدية تقوم بمتابعة هذه المخالفات على مدار الساعة، وإزالتها أولًا بأول، والتأكد من اتباع أقصى طرق نقل وحفظ وسلامة المنتجات الغذائية للتأكد من وصول المنتج الغذائي بصورة آمنة وسليمة للمستهلك”.

وأشار إلى أنَّ “البلدية فور تلقي البلاغ شكلت فريقًا رقابيًّا، يضم كلًّا من المراقبين عبدالله فطاني ومعتز الغامدي، ومجموعة من المراقبين الصحيين، وتم التوجه للموقع، وضبط السيارة، واتضح أنها محملة بكميات كبيرة من المعلبات منتهية الصلاحية بطريقة غير صحية، وتحتوي على معلبات تونة ومعجون طماطم وقشطة وغيرها؛ فتم إعداد محضر، وسحب السيارة إلى مقر البلدية، وحجزها، ومصادرة جميع محتوياتها، وإتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة”.

وأكّد رئيس البلدية أنَّ “الفرق الميدانية تقوم بتكثيف الرقابة على المحال التموينية والمطاعم في مختلف المناطق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة، والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية”، داعيًا المواطنين للتعاون مع البلديات في حال العثور على أي مخالفات تضر بالإصحاح البيئي، والإبلاغ عنها؛ ليتم التعامل معها، والقضاء عليها مباشرة.







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