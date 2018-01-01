مع بداية 2018.. نصائح مهمة من عائض القرني للمسلمين

المواطن - الرياض

نصح الشيخ الداعية عائض القرني، المسلمين بنشر الأمل في النفوس وبث التفاؤل في الأرواح.

وكتب الشيخ القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “انشروا الأمل في النفوس، بثوا التفاؤل في الأرواح، أطلقوا الطمأنينة بين الناس في ساعات الأزمات، بشّروا عباد الله باليُسر بعد العُسر، والفَرَج بعد الكرب؛ لأن فَرَج الله قريب، وحبله واصل، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا، وتذكروا دائمًا قوله سبحانه: {لا تقنطوا من رحمة الله}”.

وأضاف القرني في تغريدة أخرى ختم بها عام 2017: “غدًا أجمل لأنك في معية الله، وحفظه، ورعايته، فلن يُضيّعك، ولن يهملك، ولن يغفل عن رزقك، فتفاءل، وأحسن الظن به، وتوكل عليه، ولا تنس وعده سبحانه: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}”.







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