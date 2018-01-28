مع نزول الراتب والعلاوة.. المواطنون يتجهون إلى الادخار والتوفير

المواطن – محمد صيام

في ضوء التحول الاقتصادي الكبير الذي تخوضه المملكة والسعي الحثيث نحو تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمار في مختلف المجالات، تنعكس ثقافة الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين إلى ثقافة تعزز الإنتاج والتوفير والادخار.

وتمثل رؤية المملكة 2030، حافزًا للكثيرين من أجل تغيير سلوكهم الاستهلاكي إلى سلوك إنتاجي يقلّص معدلات الاستيراد من الخارج ويزيد تلقائيًا معدلات التصدير بعيدًا عن الذهب الأسود الذي اعتمدت عليه المملكة خلال العقود الماضية.

ومع فرحتهم بالعلاوة وبدلات الغلاء ونزول راتب يناير، لم يجد الكثير من المواطنين حرجًا في مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم النصائح والإرشادات التي تساعد على بناء اقتصاد قوي للمملكة.

وغرّد عبدالعزيز، قائلًا: “الراتب 100%، ننفق 50% وندخر 30% ونحتفظ بـ20% للطوارئ”، وأضاف عبدالله “المصاريف لا تنتهي؛ ولكن يمكن إدارتها والترشيد في شراء المواد الاستهلاكية، والاقتصاد بالزيارات والرحلات العائلية”.







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