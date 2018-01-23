مغردون لتنظيم الحمدين: لا تشرفنا المصالحة مع نظام خان إخوانه ليتّبع ملة المجوسي

المواطن ـ رقية الأحمد

شدّد المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، على أنَّ تنظيم الحمدين خسر كل خطوط الرجعة مع الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب، مؤكّدًا أنَّه “لا مصالحة”.

وبيّن القحطاني، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ من بين الأسباب التي تدفع إلى عدم الثقة بتنظيم الحمدين والتصالح معه:

دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين. دعم الحمدين للخلايا الإيرانية في العوامية. خسة الحمدين في التعامل مع البحرين. مؤامرات الحمدين على الإمارات. الدماء التي أهدرت في مصر الكنانة. إعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم.

وأشار إلى أنَّ “هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق”.

ورصدت “المواطن“، تفاعل المدوّنين مع تغريدات القحطاني، لافتين إلى أنَّ “رجال قطر أوفياء وشرفاء وأبناء قبائل مشهود لهم بالوفاء والمحبة لدول الخليج والعرب”، مؤكّدين أنَّ “مشكلتنا فقط من حكومة قطر والحمدين، الذين أرادوا تدمير العالم العربي، بدعمهم للربيع العربي كما روج إعلامهم له”.

وأوضحوا أنّه “حتى لا ننسى، قطر قبل طردها من عاصفة الحزم قامت بتزويد الحوثي بإحداثيات القواعد العسكرية، وأماكن القيادات والجنود والثكنات في اليمن ونجران”.

وأكّدوا أنَّ “لا أحد ينسى هذه الخيانة، التي راح ضحيتها الشهيد العقيد الركن عبدالله السهيان، من بين الضحايا المدنيين والعسكريين في اليمن وجنوب السعودية”.

وأشاروا إلى أنَّ “أكبر طعنة غدر وخيانة، نفّذها تنظيم الحمدين، تتمثل في محاولة اغتيال الملك عبدالله، التي تكشّفت خيوطها، عقب الإعلان عن مقاطعة الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة الدوحة، والتي كان العقل المدبر لها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي”.

وأضافوا: “لا تشرفنا المصالحة مع نظام خائن، باع إخوانه وآذاهم وغدر بهم، ليتبّع ملة خامنئي المجوسي، كيف لنا أن نثق بمن تآمروا على قتل والدنا الملك عبدالله رحمه الله؟، كيف لنا أن نثق بمن حاولوا زرع فتنة بالكويت والإمارات والبحرين؟ وتصدت لهم السعودية ومنعتهم وقطعت الشر، نحن لا نريد مصالحة”.

واتّفق المدوّنون على: “نعم، لا للمصالحة، نعم لتأديب كل من تسول نفسه المساس بوطننا وأمنه، نعم لقطع رؤوس طالت وحان وقت قطافها بلا أي شعور بالندم”.







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