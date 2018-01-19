مغردون يطالبون بمنصة إلكترونية للاعتراض على المخالفات المرورية غير المستحقة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء:

طالب مواطنون، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بإصدار توجيه لإدارة المرور، لإنشاء منصة إلكترونية تتيح تقديم الاعتراض ضد المخالفات المرورية غير المستحقة.

ورأى المواطنون، الذين رصدت “المواطن” مطالبهم عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “بعض المخالفات يتم تدوينها على العديد من قائدي السيارات دون وجه حق”.

وأشاروا إلى أنَّ “تلك المخالفات تضطرنا لمراجعة المرور في مقراتهم، وفِي هذا مشقة علينا، لاسيّما أيام الدوام الرسمي، وقد يتقبل الشخص المخالفة وهو غير مقتنع وغير راضٍ بها، ولكن لصعوبة المتابعة والمراجعة”.

وفي سياق متّصل، كشفت مصادر “المواطن“، أنَّ الإدارة العامة للمرور، تعمل على إنشاء منصّة إلكترونية للمخالفات، تشمل خدمة الاستعلام القائمة حاليًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى أرشفة المخالفات السابقة إلكترونيًا، والعمل على إتاحة الاعتراض أيضًا عبر التطبيق ذاته.







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