مفاجآت بقائمة الأقوى دفاعيًّا في الدوري السعودي 2017.. تعرف عليها

المواطن – مروة نبيل

تفوق نادي الهلال في 2017، حيث توج بثنائية دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ويتصدر المسابقة الموسم الجاري، وكان لدفاعه دور كبير في التألق بمنافسات الدوري السعودي هذا العام.

وتصدر الهلال قائمة الأقوى دفاعيًّا في الدوري السعودي 2017، حيث استقبلت شباكه 17 هدفًا فقط خلال 25 مباراة، ويبدو أن وجود أسامة هوساوي ساهم بشكل كبير في قوة وصلابة دفاع الزعيم.

وشهدت قائمة الأقوى دفاعيًّا في الدوري السعودي 2017 العديد من المفاجآت، حيث جاء الفيصلي في المركز الثاني بعدما استقبل 33 هدفًا خلال 26 مباراة، فيما حل نادي التعاون ثالثًا، حيث اهتزت شباكه بـ35 هدفًا في 27 لقاء.

النادي الأهلي جاء في المرتبة الرابعة بقائمة الأقوى دفاعيًّا في الدوري السعودي 2017، بـ36 هدفًا خلال 27 لقاء، يليه نادي النصر الذي احتل المركز الخامس بنفس العدد من الأهداف في نفس عدد اللقاءات.







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