مفاجآت في التشكيلة المثالية للجولة الـ19

المواطن – مروة نبيل

شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مفاجأة كبرى؛ حيث لم تضم أيًّا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرغم من تحويل تأخره بهدفين أمام الشباب إلى فوز بثلاثية.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ19 من الدوري السعودي كالتالي: في حراسة المرمى الجزائري رايس مبولحي نجم نادي الاتفاق، ويقود الدفاع ثنائي الهلال محمد جحفلي وأسامة هوساوي، لاعب أحد سامي كسار، ونجم النصر، العماني سعد سهيل.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية للجولة الـ19، وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”، كلٌّ من ثنائي التعاون سيدريك وجهاد الحسين، نجمي الفتح علي الزقعان وبيدرو، بالإضافة إلى ثنائي الشباب هتان باهبري والجزائري محمد بن يطو.







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