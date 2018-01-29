مقتل القائد الحوثي يحيى الصوفي بمعارك السلان في الجوف

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة مقتل القائد الحوثي يحيى أحمد صالح الصوفي على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهة السلان بمحافظة الجوف، وفقاً لـ”الإخبارية”.

يذكر أن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن منصور ثوابه أكد أن الجيش الوطني اليمني قادم لتحرير ما تبقى من الجوف وعازم على تطهير كافة اليمن من دنس ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي عبثت بمقدرات الشعب وأمنه واستقراره مهما كلف من ثمن أمر لا رجعة فيه.

ودعا العميد ثوابه المغررَ بهم في صفوف الميليشيا الانقلابية بترك العناد والمكابرة والعودة إلى جادة الصواب وإعلان انضمامهم للشرعية حقناً للدماء وحفظاً للأمن والاستقرار في مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد أن قوات الشرعية ترحب بكافة أبناء الشعب بمن فيهم من يقاتلون في صفوف الميليشيات إذا ما أعلنوا ولاءهم لله ثم للوطن وسلطته الشرعية.







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