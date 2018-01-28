مقتل يمنية وإصابة 3 في سقوط صاروخ كاتيوشا حوثي على مأرب

المواطن - واس

قُتلت مواطنة يمنية وأصيب ثلاث أُخريات في سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا الحوثية الانقلابية على منزل في ضواحي مدينة مأرب.

وأفاد مصدر محلي أن الصاروخ سقط على منزل لأحد العائلات التي عادت من النزوح إلى منطقتها في الجدعان شمال غربي محافظة مأرب.

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة، أن الصاروخ أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاث أخريات إحداهن إصابتها خطرة.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية مستمرة في استهداف المناطق الأهلة بالسكان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والمدفعية دون مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية.







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