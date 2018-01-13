مقتل 20 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات في معارك حجة

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة مقتل 20 مقاتلًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني في محافظة حجة من بينهم قيادات، وفقًا لـ”الإخبارية”.

يُذكر أن تقارير ميدانية أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تواجه أزمة تجنيد بعد فرار مقاتليها من الجبهات.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي بدأت بعملية التجنيد الإجباري، والدفع بالمواطنين إلى جبهات القتال.

وبحسب مصادر يمنية فإن ميليشيات الحوثي كلَّفت لجانًا عسكرية بملاحقة كل أفراد الجيش والأمن المسجلين في وزارتي الدفاع والداخلية، وعرض عليهم الذهاب إلى جبهات القتال أو شطب أسمائهم العسكرية.







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