مقتل 24 حوثيًّا في غارات للتحالف بجبهة الساحل الغربي باليمن

المواطن - متابعة

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الخميس، بمقتل 24 عنصراً من ميليشيات الحوثيين وإصابة آخرين في غارات لقوات التحالف العربي بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت الآليات العسكرية للمتمردين الحوثيين في مديرتي “التحيتة وحيس” بجهة الساحل الغربي خلال الساعات الـ 24 ماضية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي قد قال أمس: إن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بات منطلقاً للعمليات الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة الدولية.

وأكد المالكي ضرورة تسليم الميناء للأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ولمساعدة الشعب اليمني، مضيفاً أن هناك خبراء أجانب داخل اليمن لدعم الميليشيات الحوثية، فضلاً عن عمليات لتهريب الأسلحة لهم.







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