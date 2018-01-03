مقتل 6 ضربًا حتى الموت بهراوة حديدية!!

المواطن ـ وكالات

أبرح ضابط سابق في الجيش الهندي 6 أشخاص ضربًا حتى الموت، بهراوة من حديد، الثلاثاء، شمال الهند، في حادثة أثارت حالة هلع.

وهاجم ناريش دهانكار (45 عامًا) أولى ضحاياه في أحد مستشفيات بالوال، ثم راح يهيم في الشوارع مختارًا ضحاياه عشوائيًّا، بحسب ما أفادت الشرطة، التي أكّدت أنّه “أودت هذه الهجمات بحياة ثلاثة حراس”.

وقال سنجاي كومار الناطق باسم الشرطة: إنَّ “الضابط السابق هاجم امرأة في المستشفى في بادئ الأمر. وقد هرعنا إلى موقع الجريمة، واطلعنا على تسجيلات كاميرات المراقبة، فتبين لنا وجود مزيد من الجثث”.

وأضاف: “أوقفنا المتهم، وهو يخضع راهنًا للعلاج في المستشفى”، بينما أظهرت تسجيلات تلفزيونية، دهانكار مرتديًا قميصًا أزرق، وهو يتنقل حاملًا هراوة من حديد.

وحاولت الشرطة تهدئة سكان المدينة الواقعة في ولاية هريانا، في ظل موجة هلع انتابتهم مع انتشار أخبار الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد الناطق باسم الشرطة أنَّ “تحقيقًا فُتح للكشف عن ملابسات الجريمة، لاسيما أنَّ زوجة القاتل أبلغت بأنه كان يعاني من اضطرابات عقلية خلال الأيام الأخيرة”.







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