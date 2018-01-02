مقطع كوميدي يكشف أسباب خروج شعب إيران على ولاية الفقيه

المواطن ـ رقية الأحمد

تحت عنوان انتفضنا ضد النظام، أوضح مقطع كوميدي، مترجم إلى اللغة العربية، أسباب خروج الشعب الإيراني ضد نظام ولاية الفقيه.

وأوضح المقطع، أنَّ الإيرانيين يعانون من إرسال شبابهم إلى الموت، في حروب لا شأن لهم بها، لافتين إلى أنَّ “الشباب تمَّ التغرير بهم، بحفنة من المال؛ بحجة الذهاب إلى العمرة، لكنّهم وجدوا أنفسهم يقاتلون في حلب”.

وأشار المقطع، إلى أنَّ “الولي الفقيه يضحي بالشباب الإيراني من أجل نظام بشار الذي دخل الدوامة، ولا خروج له منها، بينما الأمور في الداخل الإيراني من سيئ إلى أسوأ”.

ويقول النشطاء، الذي موّهوا شخصياتهم في المقطع الكوميدي: إنَّ “النظام الإيراني غارق في الوحل، ويربط بقاءه ببقاء النظام السوري، حتى إنّه استهلك القنابل ضد الشعب الأعزل”.

يذكر أنَّ المقطع اتّخذ طابعًا غنائيًّا، فكاهيًّا، وفي الوقت نفسه تمّت ترجمته إلى اللغة العربية، بغية إيصال الرسالة إلى العالم أجمع، أنَّ ما يعانيه الشعب الإيراني، في ظل حكم ولاية الفقيه، هو السبب وراء خروجهم في التظاهرات التي حصدت حتى اليوم السادس فيها 22 قتيلًا من المدنيين.







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