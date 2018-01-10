مكاني تطرح تذاكر مباراة الأهلي والباطن.. وتوجه تحذيرًا للجماهير

المواطن – مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، عن طرح تذاكر لقاء الأهلي والباطن، الذي سيُقام، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

ووجهت مكاني تحذيرًا للجماهير، وقالت: “في إستاد الملك عبدالله- جدة، سيكون الدوران الأول والثالث مخصصين للأفراد (رجال)، وسيكون الدور الخامس مخصصًا للعوائل، وبحسب توجيهات مالكي حقوق تذاكر المباريات فإنه لن يكون هناك استبدال للتذاكر أو استرجاع لمبالغ التذاكر في حال تم الشراء في غير الأماكن المخصصة لكل فئة”.

وأضافت مكاني عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “من ضمن خطوات الشراء توجد خريطة أدوار إستاد الملك عبدالله لاختيار المقاعد؛ الدور الأول: المربعات من 101 إلى 136، الدور الثالث: المربعات من 301 إلى 345، الدور الخامس: المربعات من 501 إلى 548 (عائلات)”.

وستكون مباراة الأهلي والباطن في دوري المحترفين السعودي، أول لقاء في تاريخ المملكة يشهد حضور العائلات إلى الملاعب.







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