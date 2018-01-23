ملك المغرب يعين 5 وزراء جدد في الحكومة

المواطن- واس

عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الاثنين، 5 وزراء جددًا خلفًا لوزراء أقيلوا في أكتوبر الماضي على خلفية تأخر مشروع لتنمية منطقة الحسيمة في الريف بشمال المغرب.

وأفادت “وكالة الأنباء المغربية” بأن العاهل المغربي عين، عبدالأحد الفاسي الفهري وزيرًا للإعداد والتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد امزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، وأنس الدكالي وزيرًا للصحة، ومحسن الجزولي وزيرًا منتدبًا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفًا بالتعاون الإفريقي، ومحمد الغراس كاتبًا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفًا بالتكوين المهني.







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