ممثلا هيئة الرياضة يفندان المزاعم حول حفل الأخضر ومشروع ملعب الأهلي

المواطن - محمد سمعة

كشف كل من قصي الفواز مستشار رئيس هيئة الرياضة ورجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة، حقيقة شائعات دعم السعودية لمشروع إنشاء ملعب النادي الأهلي المصري مع الكشف عن خطة تطوير المنشآت الرياضية بالمملكة.

وتحدث كل من الفواز والسلمي لبرنامج أكشن يا دوري قائلين: السعودية لم ولن تدفع ريالًا واحدًا في مشروع بناء ملعب الأهلي المصري، والمشروع كله استثماري من قبل مستثمرين من مصر والسعودية والإمارات.

وأضاف ممثلا هيئة الرياضة: دور تركي آل الشيخ في دعم المشروع هو كونه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والهيئة والمملكة لن يدفعا أي مال لتطوير أي ملعب خارج السعودية كما ذكرنا.

وتابع ممثلا هيئة الرياضة: حفل هيئة الرياضة للاحتفال بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم لم يتجاوز الـ5 ملايين ريال سعودي، وكل ما قيل حول دفع أموال باهظة لإحضار النجوم العالميين بعيد كل البُعد عن الصحة.

وقال ممثلا هيئة الرياضة: بالنسبة لملعب الأمير عبدالله الفيصل هو مشروع غريب ومتعثر سيتم تجديده وافتتاحه بعد 18 شهرًا، وقمنا بتركيب 6 أجهزة تجريبية لها علاقة بالتهوية والتبريد في ملعب الجوهرة المشعة، وننتظر ما هو قادم من أجل إضفاء مزيد من التطور.

وأضاف ممثلا هيئة الرياضة: سيتم كذلك افتتاح مستشفى الطب الرياضي في منتصف عام 2019 بعد أن تم إغلاقه دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الأمر.

وتابع ممثلا هيئة الرياضة: السعودية بها قدرات وإمكانيات من أجل تنظيم أحداث عالمية كبرى مثل تنظيم بطولة كأس العالم وبطولات أخرى دولية وقوية وقدوم رئيس الفيفا لزيارة السعودية مرتين يُثبت أن المملكة تساهم بقوة في المجال الرياضي.







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