ممرضات الطائف إلى السجن في قضية العبث بالرضيع

المواطن _ وليد الفهمي _ الطائف:

كشفت مصادر ” المواطن ” أن الشئون الصحية في الطائف أحالت الممرضات الثلاث اللاتي ظهرن في مقطع فيديو تعنيف رضيع وإهانته للجهات الأمنية لاستكمال التحقيق.

وبينت المصادر أن إحدى الممرضات تم ايداعها سجن مسرة العام، بمحافظة الطائف فيما تم إيداع الأخريين في دار الفتيات بمكه المكرمة.

وبينت المصادر أن المقطع تم تصويره في فتره آخر الليل منذ ما يقارب أسبوعين فيما ستتجه إحدى ممرضات الطائف الثلاث – تحتفظ “المواطن” باسمها – للقضاء لنقض الحكم القاضي بفصلها من عملها.

وكشفت المصادر أن الفتاه التي سوف تتجه لنقض الحكم تزعم أن قرار الفصل ظلمها حيث لم تكن وقت الحادثة برفقة الأخريين وتعتزم تقديم أدلة على ذلك.







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