منافسات أشبه بكرة القدم.. #بن_دغيثر_vs_قعيد يشعل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة

المواطن - الرياض

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منافسة حامية للفوز بنتائج المسابقات الأشهر في المملكة، التي أعلنت نتائجها خلال الساعات الماضية؛ حيث تنافس اثنان من أشهر مالكي الإبل في المملكة.

وجذبت المنافسات عشرات آلاف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شهدت انقسامًا بين مشجعي كل من طرفي المسابقة وهما أبناء عايض بن دغيثر الشيباني، وقعيد الشلاحي.

ودشن مدونون وسم “بن دغيثر vs قعيد”، حيث أدلى كل مغرد بدلوه في وصف وتأييد الشيباني وقعيد أشهر مُلاك الإبل، في منافسات حامية تذكر بملاعب كرة القدم في الحماسة والتأييد لكل فريق.

وعلق فهد بن فلاح بن حثلين بقوله: “الجميع شاهد اليوم مهرجان داخل مهرجان، أبارك لأخي اهلال الشيباني وأخي قعيد المطيري على هذا العرض الأكثر من رائع، وأهنئ إخواني الحضور على الحماس والرقي غير المستغرب. لقد أتحفتمونا في هذه الرياضة العريقة رياضة النبلاء”.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، أعلنت مساء أمس، أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 صْفر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 صْفر جاءت كما يلي:

اهلال عايض دغيثر الشيباني.

قعيد مرزوق صويمل المطيري.

فهد عبدالله أحمد الشريع.

دبيان معيض دبيان السبيعي.

فهيد رفاعي ثويني الديحاني.

محمد ناصر حسن العجمي.

محمد فواز مفيز الويط.

غازي صالح فلاج الروقي.

ناصر هديبان فالح الدوسري.

فائز حمدان فهيد السبيعي.







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