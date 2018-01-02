منخفض جويّ قطبي يدخل أجواء المملكة في نهاية الأسبوع مصحوبًا بالثلج والمطر

المواطن ـ الرياض

أكّد الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي، أنَّ منخفضًا جويًّا قطبيًّا، يعبر شمال المملكة، متأثرًا بالأمطار والثلوج على أجزاء من تركيا وشرق البحر المتوسط، ولبنان والشام.

وأوضح التميمي أنَّ “الموجة التي ستطرأ على شمال السعودية، تشمل بعض الغيوم والأمطار الخفيفة، التي ستداهم الحدود الشمالية للمملكة، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين”.

وأشار إلى أنَّه “تنشط خلال المنخفض الرياح السطحية الباردة المثيرة للغبار على أجزاء من شمال المملكة”، مبيّنًا أنَّه “من المتوقع أن تندفع كتلة هوائية برياح شمالية باردة لداخل المملكة، مع بداية الأسبوع المقبل، تنخفض معها درجات الحرارة على أجزاء واسعة من المملكة، تصل خلالها الصغرى للصفر المئوي، وتكون ذروتها منتصف الأسبوع، وقد يتشكل الصقيع في بعض الأماكن”.







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