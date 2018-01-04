من هدّاف الأخضر أمام المنتخبات الإفريقية بالمونديال؟

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي نظيره المصري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من “مصر، وروسيا، والأوروغواي” .

وسيكون لقاء الأخضر مع المنتخب المصري هو اللقاء رقم 5 للمنتخب السعودي ضد المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم.

وسبق للمنتخب السعودي أن تقابل مع منتخب المغرب في مونديال 1994، ومع منتخب جنوب إفريقيا في مونديال 1998، ومع منتخب الكاميرون في مونديال 2002، ومع المنتخب التونسي في مونديال 2006 بألمانيا.

ويُعد النجم سامي الجابر نجم الهلال السابق ونجم المنتخب السعودي السابق هو هدّاف الأخضر في لقاءات المنتخبات الإفريقية في المونديال برصيد ثلاثة أهداف.

سجل سامي الجابر أول أهدافه مع الأخضر في مرمى المنتخب المغربي في مونديال 94، ثم الهدف الثاني له كان في مرمى جنوب إفريقيا في مونديال 1998.

وكان هدفه الثالث في مرمى المنتخب التونسي في مونديال 2006.

ويعد المنتخب السعودي أكثر منتخب تقابل مع المنتخبات الإفريقية في بطولة المونديال.







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