من هو المدرب الجديد لنادي الزمالك؟ تعرّف عليه

المواطن - محمد سمعة

توصل نادي الزمالك المصري إلى اتفاق مع المصري إيهاب جلال، المدير الفني لنادي إنبي المصري، من أجل تدريب فريق القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر “تويتر” أن الفريق الأبيض توصل لاتفاق مع إيهاب جلال لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويأتي إيهاب جلال كمدرب للزمالك خلفًا للمونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، والذي رحل في الفترة الأخيرة عن القلعة البيضاء بعد الخسارة من طلائع الجيش بالدوري المصري.

سبق لإيهاب جلال أن درب فريق مصر المقاصة، وحقق معه المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2016- 2017.







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