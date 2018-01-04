من هو حكم مباراة الهلال وهجر في الكأس؟

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره هجر، مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك.

ويُدير مباراة الهلال وهجر في كأس الملك الحكم السعودي محمد السماعيل، ويُعاونه كل من ماجد الناصر، وإبراهيم الدخيل، بالإضافة إلى الحكم الدولي عبد العزيز الفنيطل، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”.

وكانت منافسات دور الـ32 من كأس الملك قد انطلقت، أمس الأربعاء، بثلاث مباريات الأولى انتهت بفوز الخليج على الباحة بهدف نظيف، واكتسح الاتفاق فريق الطائي بستة أهداف دون رد، وفاز النجوم على الوحدة بهدفين نظيفين.







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