من هو صاحب أول هدف في عام 2018؟

المواطن - محمد سمعة

سجل اللاعب أنطوني نوكارت لاعب فريق برايتون الإنجليزي أول هدف في عام 2018 وذلك في مرمى بورنموث خلال لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي .

وكان نوكارت سجل الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة الـ5 من عمر الشوط الأول خلال لقاء فريقه ضد بورنموث في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وتُقام مباراة برايتون وبورنموث على ملعب أميكس معقل فريق برايتون .

يتواجد برايتون في المركز الـ12 بالدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة قبل مواجهته لفريق بورنموث ، بينما يتواجد بورنموث في المركز 14 برصيد 20 نقطة .







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