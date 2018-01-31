من هو كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر الجديد؟

المواطن – مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سلمان المالك، عن تعيين المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خلفًا للمدرب غوستافو كونتيروس، الذي تم إلغاء التعاقد معه.

وتستعرض “المواطن” أبرز المعلومات عن كرونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجديد، حيث يبلغ 49 عامًا، وكان يلعب في مركز خط الوسط، ويُعد أحد أبرز اللاعبين الذي خاضوا منافسات كأس العالم 1998 مع المنتخب الكرواتي.

بدأ كرونسلاف يورتشيتش مسيرته التدريبية بتدريب عدد من الأندية الكرواتية، ومنها أسترا، دينامو زغرب، ولوكوموتيفا، ثم عاد لتدريب فريق دينامو زغرب مُجددًا، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الكرواتي، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2012″، قبل أن يعود لنادي دينامو مرة أخرى.

ولم تكن تجربة النصر الأولى للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في السعودية، حيث سبق وقام بتدريب منتخب المواهب من مواليد المملكة، وكان يضم 31 لاعبًا، كما تولى مهمة تدريب المنتخب السعودي، الذي شارك في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

واستطاع مدرب نادي النصر الجديد، كرونسلاف يورتشيتش أن يتوج بألقاب خلال مسيرته التدريبية مع نادي دينامو زغرب، حيث حصل على بطولتي الدوري الكرواتي، وكأس السوبر الكرواتي.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، قد أعلن عن إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب غوستافو كونتيروس، بعد تراجع نتائج العالمي خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن في مستوى طموح وتطلعات الإدارة والجماهير.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لهزيمة مفاجئة أمام التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليكتفي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.







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