من هي حصة العون وماذا قالت عن شائعة رئاستها للنادي الأهلي؟

المواطن – مروة نبيل

خرجت العديد من الأنباء الصحافية الأيام القليلة الماضية تؤكد اقتراب حصة العون من تولي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وسط حالة من الصمت سواء من المسؤولين أو من حصة العون نفسها، لتزداد الشائعات حول هذا الأمر.

وجاءت أنباء تولي سيدة الأعمال حصة العون لرئاسة النادي الأهلي، بعد تداول أخبار تُفيد باستقالة الأمير تركي بن محمد من منصبه، على أن يستمر في منصبه كرئيس لهيئة أعضاء شرف الراقي.

وحسم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، الجدل حول تولي حصة العون رئاسة النادي الأهلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الخميس: “غير صحيح ما يتردد حول رئاسة سيدة لأحد الأندية الرياضية”.

ومن جانبها، علَّقت حصة العون على أنباء توليها رئاسة النادي الأهلي، قائلة إنها عضو شرف بالراقي منذ أكثر من 40 عامًا، كما أنها السيدة الوحيدة التي تتواجد في منصب العضوية، مُشددة على فخرها وسعادتها بذلك.

وعن أنباء توليها رئاسة النادي الأهلي، أكدت حصة العون أن هذه الأخبار شائعات فقط ولا أساس لها من الصحة، ولكنها شدَّدت على أن هذا المنصب شرف كبير، وفي حالة عرضه عليها ستأخذ مشورة الرمز الأمير خالد بن عبدالله، وذلك حسب تصريحاتها لـ”سبق”.

وتُعَدّ حصة العون كاتبة مميزة في شؤون عديدة؛ حيث إنها تكتب في الشؤون العامة، السياسية، الاقتصادية والرياضية، ولديها عدد من الإسهامات الفعالة بالقنوات الفضائية، كما أنها رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة.

كما أن حصة العون هي سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والطفل، وسبق وتولت منصب الأمين العام للمستثمرات العرب، رئيس مجلس أمناء مركز نجود لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنها عضو شرف النادي الأهلي.

وقدَّمت حصة العون دراسات عديدة مهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي، ولديها عضوية في كل من الجمعية السعودية للإدارة، الهيئة الاستشارية في مجلة اقتصاديات، وجمعية العمران والتطوير، وغيرها.







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