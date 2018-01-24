من 610 كجم إلى 160 كجم.. المعجزة تحرر خالد الشاعري من السمنة

المواطن ـ الرياض

دخل الشاب السعودي خالد الشاعري، في آخر مراحل العلاج الطبّي، وهي عملية التجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة طوال عشر سنوات.

وتحلى الشاب، الذي خسر 450 كجم من وزنه، بإرادة حديدية، متخلّيًا عن لقب “أضخم رجل على وجه الأرض”، بعدما كان وزنه قد وصل إلى 610 كيلو جرامات، قبل أن يخضع لبرنامج علاجي مكثّف، منذ وصوله إلى الرياض عام 2013.

وتم علاج الشاعري، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، وسط إجراءات إنقاذ وإسعاف متخصّصة، استلزمت تأمين سرير ضخم استغرقت صناعته في أميركا خصيصًا لخالد نحو ستة أشهر.

وبات خالد في آخر مراحل العلاجِ الطبّي، حيث سيخضع لعملية تجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة خلال عشرة أعوام من عمره. وبهذا يكون الفريق الطبّي بقيادة البروفيسور عايض القحطاني قد أكمل برنامجه العلاجي لينهي آخر ذكريات السمنة من على جسد خالد الشاعري، حتى ينطلق بجسدٍ أكثر رشاقة.







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