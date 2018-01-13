مها القمصاني أول طالبة تحصد الماجستير في الأجنة السريرية بجامعة الفيصل

المواطن - الرياض

أصبحت السعودية مها عادل القمصاني أول طالبة تتخرج في مرحلة الماجستير في علم الأجنة والإخصاب بجامعة الفيصل بالرياض، بعد مناقشة أطروحتها للتخرج، بعنوان “دور بروتين الفوسفوليبيز زيتا في تلقيح البويضة”.

وقال البروفسور خالد القطان عميد كلية الطب بجامعة الفيصل: إن برنامج الماجستير في علم الأجنة السريرية هو أول برنامج في التخصص على مستوى الشرق الأوسط ويماثل البرامج الأوروبية والأميركية، ويتم تقديمه في جامعة الفيصل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في إطار التعاون القائم بينهما لتقديم برامج نوعية تفي بمتطلبات سوق العمل في المجال الصحي.







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