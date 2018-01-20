مهرجان الزيتون يختتم فعالياته بـ152 ألف زائر ومبيعات بأكثر من 11 مليون ريال

المواطن- واس

اختتم مهرجان الزيتون بالجوف، مساء اليوم، دورته الحادية عشرة، التي استمرت عشرة أيام، بحضور أمين أمانة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب بن عبدالله القحطاني.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات ياسر العلي في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن المهرجان حقق نجاحًا مبهرًا في نسخته الحادية عشرة، حيث نجح باستقطاب 152 ألف زائر، فيما تخطت مبيعاته 11 مليون و300 ألف ريال، كان لها أثر إيجابي داعم لمزارعي الزيتون بمنطقة الجوف.

بعد ذلك كرم أمين الجوف الجهات الحكومية المشاركة ورؤساء اللجان، كما كرم لجنة تحكيم مسابقة شاعر الزيتون.

بعدها أعلنت أسماء الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز لأفضل زيت زيتون من مشاركي المهرجان، فاز بالجائزة الأولى وقدرها 150.000 ريال المزارع مدالله لويفي الشراري، وفي الجائزة الثانية فاز المزارع غالي مبارك الفهيقي، وبلغ قيمتها 100.000 ريال، فيما فاز بالجائزة الثالثة المزارع محمد علي البرادي، وقيمتها 50.000 ريال.

وفاز في القسم الثاني للجائزة الخاص بزيتون المائدة بالمركز الأول المزارع مرزوق ملفي الخنجر والبالغ قيمتها 100.000 ريال، فيما فاز بالمركز الثاني المزارع محمد ملفي الخنجر، وقيمته جائزتها 60.000 ريال، وأخيرًا فاز بالجائزة الثالثة المزارع ظاهر عتيق الشراري البالغ قيمتها 40000 ريال.

بعدها أُعلن الفائزون بمسابقة شاعر الزيتون، حيث توج بلقب شاعر الزيتون الشاعر عبدالرحمن جابر الرويلي، والمركز الثاني فارس حامد الفهيقي، والمركز الثالث تركي بدر الخالدي.







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