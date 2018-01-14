مهرجان العسل الأول بمحايل يواصل فعالياته.. والمجرى والسدرة الأكثر طلبًا

المواطن - واس

يواصل مهرجان العسل الأول، المقام بخيمة العسل بمحافظة محايل عسير، ولليوم الرابع على التوالي فعالياته، حيث شارك ضمن فعاليات المهرجان 22 من مربي النحل ومنتجي العسل من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح المشرف على مهرجان العسل الأول، علي بن صمان، أن سوق العسل بمحايل الشعبي يبيع كميات كبيرة من العسل سنويًّا، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى تبني فكرة المهرجان الذي شهد منذ انطلاقته الأولى لهذا العام حركة شرائية كبيرة من الزوار. وأفاد أن اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة تطبق معايير جودة العسل بشكل يومي.

وتخضع أصناف العسل المعروض داخل خيمة العسل مع التركيز على الجودة والضمان في صالة المعرض، حيث لم نتلقَّ أي ملاحظة على ما تم بيعه داخل الصالة وإلزام الباعة بإستيكر المعلومات لأي ملاحظة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء صالة تستوعب أكثر من 22 عارضًا مجهزة بالكامل وموقعًا خاصًّا للمزاد العلني، إضافة إلى أركان أخرى لمعارض الجهات الحكومية، ومنها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير وجمعية النحالين بأبها، منوهًا بالمنتج الذي يعد من المنتجات الأساسية التي تشتهر بها منطقة عسير، ومحايل بشكل خاص.

وأكد عدد من زوار المهرجان أن الأسعار معقولة وملائمة، وفي متناول الجميع، مقارنة بأسعار العسل في الأسواق؛ حيث إن المعروض من العسل هو إنتاج هذا الموسم مما يزيد من قيمته وطعمه، مبينين أن الطلب يزداد على أنواع مختلفة من العسل البلدي ومنها السدرة والمجرى، والضهيان، والسمرة، وأفادوا بأن سعر الكيلو يتراوح من 400 ريال إلى ألف ريال. مفيدين أن السدرة والمجرى هي الأكثر طلبًا من قبل المتسوقين.

يذكر أن مهرجان العسل الأول يحظى برعاية ومتابعة سمو أمير منطقة عسير، الذي دشنه الأربعاء الماضي.







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