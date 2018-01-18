مهرجان الملك عبدالعزيز : لا للعبث والغش نعم للرفق بالإبل وعدالة المنافسة

المواطن ـ الرياض:

أكّدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مضيها قدمًا في محاربة الغش والعبث، وعدم السماح بتمرير أي حالة من حالات الغش أو العبث.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان، سلطان البقمي، اليوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “إدارة المهرجان خصصت عدة لجان ممثلة في: وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة الطبية ولجنة الكشف عن العبث، ولديها الخبرة الكافية والتجهيزات اللازمة لكشف العبث”.

وأشار البقمي إلى أنَّ “إدارة المهرجان سبق وأن أصدرت عدة تحذيرات وتنبيهات بأنواع العبث وطرقه لتوعية المشاركين وتجنبها، وستستمر جميع اللجان في أداء الأمانة التي علقت في أعناقهم بكل عدلٍ وإنصافٍ”.

وبيَّن أنَّ “ذلك يأتي إيمانًا من إدارة المهرجان بالدور المناط بها في خدمة المهرجان وخدمة المشاركين؛ الأمر الذي سوف يساهم في إنجاح المهرجان”.







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