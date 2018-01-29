مهرجان الملك عبدالعزيز يُنعش بورصة الإبل بـ400 صفقة

المواطن - الرياض

انتعشتْ بورصة مزاد الإبل مع انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الثانية، لتسجل (٤٠٠) صفقة بعد مضيّ ثلاثة أسابيع من المهرجان، وبلغ متوسط المبايعات عشرين صفقة يوميًا، لملاك الإبل والمهتمين بها في دول الخليج.

وأكّد المسؤول في مزاد الإبل سميّح الحربي أنَّ أعلى صفقة في المزاد كانت لذود بلغ عددها (40) من الوضح، تم بيعها قبل يومين بـ (508) آلاف ريال، يليها ذود وضح أيضًا بيعت بـ (343) ألف ريال.

وأشار المشرف على مزاد سوق الإبل علي الريس إلى تصدّر الكويتيين كأعلى المشترين من الخليجيين في السوق خلال هذا العام، حيث زاد إقبالهم على السوق من حركة التداول فيه سواء كان بيع أم شراء، وبلغ عدد مُلاك الإبل الخليجيين المشاركين في المهرجان (178) مشاركًا، تصدرتهم الكويت بـ (120) مشاركًا، ثم الإمارات بــ(57) مشاركًا، ومشارك واحد من عُمان.

ولفت “الريس” إلى أنه رغم الانتعاش في البورصة في عدد الصفقات غير أنَّ أسعار الإبل المباعة كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أنَّ جميع تلك الصفقات تمتْ بضمانات بنكية دون أي تداول لأموال نقدية، حيث يتم إثبات هوية الطرفين ووسوم الإبل مع وضع بعض الشروط الجزائية التي تخلي مسؤولية المزاد بعد خروج الإبل منه.

وقد احتاطتْ إدارة المهرجان تجاه أي تجاوزات مالية قد تحدث فأطلقتْ حزمة من الإجراءات الرقابية المنظمة لعمليات بيع وشراء الإبل، وجاء على رأس تلك الإجراءات منع الصفقات النقدية في مبايعات مُلاك الإبل، والاكتفاء بمستندات بنكية، بحيث يتم تسجيل جميع عمليات البيع والشراء على مستندات رسمية دون أي تداول للأموال النقدية.







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