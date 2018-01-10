مهمة الأهلي أمام الباطن بدوري المحترفين صعبة لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

سيحل فريق الباطن ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي في الجولة ال17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

ويأمل الأهلي، بقيادة مدربه سيرجي ريبروف، في تحقيق الفوز على فريق الباطن؛ وذلك من أجل الاقتراب من فريق الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة.

ولن يجعل الباطن مهمة الراقي سهلةً، خاصة أن الأول سيقاتل بقوة للفوز والحصول على النقاط الثلاث في أول مباراة تشهد حضور العائلات السعودية بعد قرار هيئة الرياضة.

أما الأهلي فيعلم أنه أمام مباراة ليست سهلة، خاصة أن الراقي سيفكر في استغلال تعادل الهلال الأخير مع الاتفاق من أجل الفوز ووضع مزيد من الضغط على عاتق الزعيم.







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