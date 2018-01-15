مهند عسيري يتألق ويحصد لقب أفضل مهاجم في الجولة الماضية

المواطن – مروة نبيل

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، بمستوى مميز خلال مباراة الراقي الأخيرة أمام الباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

وقال حساب شركة صلة الرياضية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن مهند عسيري حصل على لقب أفضل مهاجم في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح مهند عسيري في كسب ثقة الجماهير وتعويض غياب هداف النادي الأهلي، السوري عمر السومة، وسجل هدفين أمام الباطن في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بخماسية دون رد.

وكان مهند عسيري قد سجل أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث هز شباك الباطن بعد مرور 64 ثانية فقط من بداية المباراة، ليُكلل مجهوده بلقب أفضل مهاجم في هذه الجولة.







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